جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القمة الروسية الإفريقية تعزز الشراكة بين القاهرة وموسكو

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مشاركة مصر في القمة الروسية الإفريقية الثالثة بموسكو تؤكد استمرار الشراكة الثنائية بين البلدين، وحرص مصر على الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي في علاقاتها مع مختلف أقطاب العالم.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، اليوم الأربعاء، أن القمة تعكس توجهًا روسيًا نحو ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأوضح أن مصر تتطلع إلى استكمال مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجدول الزمني المحدد، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، مضيفًا أن الجانب الروسي يستهدف الوصول بالتبادل التجاري مع القارة الإفريقية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص المصري ونظيره الروسي، وأن المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر تمثل أحد مجالات التعاون، في ظل التوجه نحو استقطاب مزيد من الاستثمارات الروسية.

وشدد على أن مشاركة مصر في القمة تعكس انفتاحها على العالم وحرصها على تعزيز علاقاتها الدولية ودورها في القارة الإفريقية.

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، إذ سيلقي كلمة مصر غدًا أمام القمة.

وخلال مباحثات في الكرملين، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والموضوعات المتعلقة بالحبوب نظرًا لأهميتها لمصر.

وقال الرئيس خلال المحادثات، إنه حريص على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشددًا على أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا.

وعبر عن تقدير مصر للدعم الذي توجهه روسيا للانتهاء من هذا المشروع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليها.