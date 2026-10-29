علي الدين هلال: مطالبة البعض باستخدام القوة العسكرية ضد إثيوبيا كلام عاطفي

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، إن الرصانة في سياسة أي دولة تجاه قضية بعينها قد تكون ميزة، أو عبئا وفقا للسياق، موضحا أنها قد تكون عبئا إذا كان هناك تهديد مباشر على الدولة دون أن ترد بالقوة الكافية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الكثيرين طرحوا فكرة استخدام مصر قوتها العسكرية تجاه إثيوبيا بسبب ملف سد النهضة.

وتابع: "هذا الكلام قد يبدو سليمًا من الناحية العاطفية لأن الإثيوبيين أهدروا كل مبادئ العلاقات الودية بين الشعوب ولديهم رغبة صريحة في السيطرة على مياه النيل، والإضرار بمصالح مصر المائية، في حين تتبع مصر سياسة تتسم بطول البال منذ 15 سنة".

وأكّد أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي، وتابع: "علينا أن نتعمق في الأمور بعض الشيء.. نحن ذهبنا لمجلس الأمن وصدر بالفعل بيان لكنه كان مرضيًّا للجميع".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الدول الكبرى هي دول منبع فيما يخص أنهار دولية بنطاقها، وبالتالي لا يمكنها الاندفاع لاتخاذ مواقف ضد دولة في منبع نهر لأن هذا الأمر قد ينصرف على تلك الدول مستقبلًا.

واستكمل: "لا تتحدث عن حل لا تملك مقوماته، أو عن شيء لا تملك تطبيقه.. مصر وضعت نفسها بهذا الموضع في عهد الاجتماع الهزلي خلال حكم محمد مرسي عندما اجتمع بقادة الأحزاب وبعضهم تحدث بكلام لا يصح".

وأشار إلى أن الحكمة مطلوبة في التعامل مع الأمور، مضيفا: "عندما تمتلك مقومات فعل معين يمكنك الحديث بشأنه، وهناك دول أخرى لديها قدرات عسكرية تدافع عن إثيوبيا.. الحرب من أخطر الأمور بسبب أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتائجها التي قد تكون إيجابية جدا حاليا ويمكن أن يكون لها نتائج سلبية بعد فترة من الزمن".

غير أنه شدد على أن الرصانة لا يمكن النظر إليها بأنها مبدأ يتم التمسك به في كل الأوقات لكن الأمر يعتمد على الظروف والسياق وحجم التحدي وقدرة الدولة على مواجهته.