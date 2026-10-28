تغيير جدول اجتماعات الفيدرالي اعتبارا من الخريف المقبل

صرح كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك المركزي سغير جدول الاجتماعات، مع خطط للتصويت على أسعار الفائدة في 7 من أصل 8 اجتماعات مقررة العام المقبل، وفقا لمكا نشرته وكالة بلومبرج.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تصويت مسئولي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة: "نعتقد أن عقد ثمانية اجتماعات سنويا هو العدد المناسب للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية".

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيُخصص أحد اجتماعاته الثمانية في عام 2027 لمناقشة "الاستراتيجية العامة للسياسة النقدية"، بدون التصويت على سعر الفائدة الرئيسي أو إصدار بيان عقب الاجتماع.

وبحلول 2028، سيُخصص اجتماعان من أصل ثمانية لمناقشات عامة بدلاً من اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف وراش "يتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن السياسة النقدية تقييم التطورات قصيرة الأجل على فترات منتظمة وفي الوقت المناسب، مع توافر قدر كبير من المعلومات. لكن من المهم بالقدر نفسه أن نُخصّص الوقت والمساحة، بصفتنا مجموعة متنوعة فكريا، لإجراء مداولات استراتيجية، وإعادة التفكير في القضايا الكبرى والنظر إلى آفاق زمنية أطول، والتركيز، كما أقول، على الرقم الواقع إلى يسار الفاصلة العشرية".

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% دون تغيير، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% دون تغيير، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.