أفادت تقديرات فرنسية رسمية، بأن كلفة الأضرار الناجمة عن احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في البلاد في 17 و18 أكتوبر الجاري، قد تتجاوز مليار يورو.

وأعدّت "مؤسسة أبحاث الإدارة والسياسات العامة الفرنسية" تقديرا لحجم الأضرار الناجمة عن أعمال العنف والنهب التي رافقت الاحتجاجات.

وبحسب بيانات نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني، تُقدّر الكلفة الإجمالية بنحو 1.1 مليار يورو، تشمل أضرارا لحقت بمتاجر وممتلكات عامة، بينها مبنى البلدية في مدينة ليموج الذي أُضرم فيه النار.

وتبلغ قيمة الأضرار المادية نحو 910 ملايين يورو، فيما تُقدّر خسائر الإيرادات الناجمة عن توقف الأنشطة التجارية أو تراجعها بنحو 190 مليون يورو.

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" التي اندلعت رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، شهدت تحركات في أنحاء فرنسا في 17 و18 و24 أكتوبر الجاري.

وألحقت الاحتجاجات أضرارا بأكثر من 2500 متجر، فيما تعرض 1161 متجرا لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.

وبدأت مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.