ترامب: وضع نتنياهو في الانتخابات جيد بعدما كان مخيفا

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "وضع جيد" في الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح أنه لم يفكر بعد فيما إذا كان سيتدخل في جهود تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو أم لا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لموقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري، الأربعاء، تطرق فيها إلى آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات في إسرائيل.

واعتبر ترامب أن دعمه لنتنياهو كان له تأثير كبير في الانتخابات، وقال: "سمعت أن الدعم الذي قدمته له أحدث فارقًا كبيرًا لصالح بيبي (نتنياهو)".

وأشار إلى أن أولى المعلومات التي تلقاها بشأن فرص نتنياهو في الانتخابات كانت "مخيفة"، مضيفا: "لكنه الآن في وضع جيد للغاية".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيشارك في الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، قال ترامب إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه سيدرسه.

جدير بالذكر أن ترامب زعم، في تصريح نشره الثلاثاء عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتخابات الإسرائيلية، أن دعمه لنتنياهو "غيّر مسار الانتخابات لصالحه".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، أن ترامب سيضغط على نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة.

ومساء الأربعاء، وبعد فرز 85% من الأصوات باستثناء المظاريف المغلقة، أظهرت نتائج أولية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لكتلة التغيير، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعدا.

ووفق القناة "12" الإسرائيلية، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لكتلة التغيير التي يقودها زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدا.

وبذلك، لم يتمكن أي من الأطراف من حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات، وسط تباين بين النتائج الجزئية واستطلاعات عينات الناخبين التي جرى إعلانها مساء الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 77.7 بالمئة، بزيادة 7.1 بالمئة عن انتخابات 2022، وقالت إنها الأعلى منذ عام 1999.