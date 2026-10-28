تسنيم: إيران وروسيا تعتزمان تسريع بناء المفاعلات النووية الصغيرة

تعتزم إيران وروسيا توقيع بروتوكول تعاون لتسريع بناء عدد من المفاعلات النووية الصغيرة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

ونقلت الوكالة عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن طهران تعمل على استكمال إجراءات توقيع البروتوكول مع موسكو، بهدف تسريع تنفيذ مشروعات مشتركة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة.

وأوضح كمالوندي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن الطاقة النووية تكتسب أهمية متزايدة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، لا سيما مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والسيارات الكهربائية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن القدرة العالمية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ نحو 400 ألف ميغاوات، مقابل نحو ألف ميغاوات في إيران، لافتًا إلى توقعات بزيادة القدرة النووية العالمية إلى ثلاثة أمثالها، الأمر الذي قد يتطلب إنشاء نحو 1200 محطة نووية مماثلة لمحطة بوشهر الإيرانية من حيث الحجم.

وأضاف أن المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية تتميز بإمكانية توحيد تصميماتها وتصنيعها على نطاق واسع، بما يسمح بتوسيع استخدامها لتلبية احتياجات الطاقة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي.

وأكد كمالوندي أن الصناعة النووية الإيرانية وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في بناء محطات الطاقة النووية، بحسب تسنيم.

ويأتي التحرك في إطار التعاون النووي بين طهران وموسكو، اللتين تسعيان إلى توسيع شراكتهما في مجال الطاقة، بما يشمل تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية إلى جانب مشروعات الطاقة النووية التقليدية.