موكوينا يعلن قائمة بيراميدز لمباراة وادي دجلة في الدوري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل وادي دجلة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - محمود مرعي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - حامد حمدان - عودة فاخوري - أحمد فوزي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس