أسامة كمال بعد تفويض الرئيس السيسي بدعم السعودية: دي مصر اللي مبتتأخرش

قال الإعلامي أسامة كمال، إن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم الدعم العسكري للدفاع عن السعودية أعادت إلى ذهنه جملة تختصر، محطات طويلة من التاريخ المصري: «مصر اللي مبتتأخرش».

وأضاف كمال خلال برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، مساء الثلاثاء، أن العلاقات المصرية السعودية وأهمية الخليج للأمن القومي المصري والمصالح المشتركة كلها اعتبارات مهمة، لكنه يرى أن التاريخ يقدم إجابة أوسع عن طبيعة الموقف المصري وقت تعرض دولة عربية للخطر.

واستعاد كمال، موقف مصر عام 1961 بعد استقلال الكويت ومطالبة رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم بضمها، مشيرًا إلى مشاركة قوات مصرية ضمن القوة العربية التي توجهت إلى الكويت لحماية استقلالها وسيادتها.

وذكر أن الموقف تكرر بصورة مختلفة بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، عندما حاولت القاهرة الوصول إلى حل عربي، قبل وصول أول قوة مصرية من الصاعقة والمظلات إلى السعودية في 11 أغسطس، ثم مشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت.

وتابع: «لما بلد عربي بيتعرض لخطر، مصر بتتحمل نصيبها من المسئولية.. دي مصر اللي مبتتأخرش».

وأشار إلى دعم مصر للثورة الجزائرية منذ خمسينيات القرن الماضي، وجهود الرئيس جمال عبد الناصر لوقف الاشتباكات بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية في سبتمبر 1970، معتبرًا أن هذه الوقائع تعكس نمطًا متكررًا في الدور المصري تجاه الأزمات العربية.

ولفت إلى تحرك مصر بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ثم إرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا عقب زلزال 2023، وإلى ليبيا بعد إعصار دانيال، إلى جانب الدور المصري في استقبال وتنسيق المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب عام 2023.

وأكد كمال أن هذه المواقف، رغم اختلاف الأزمنة والدول والظروف، يجمعها خيط واحد.

وأكمل: «لما ييجي حد النهارده ويسأل: مصر بتعمل كده ليه؟ أنا شايف الإجابة موجودة في تاريخنا قبل ما تكون موجودة في أي تحليل سياسي».