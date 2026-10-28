باكستان تسمح لشركات الطيران التايوانية باستخدام مجالها الجوي في تراجع مفاجئ عن موقفها السابق

أعادت باكستان منح شركات الطيران التايوانية حقوق التحليق فوق أراضيها، وفقا لمصدر مطلع، في تراجع مفاجئ عن قرار سابق بمنعها من استخدام مجالها الجوي، دعما لسياسة بكين القائمة على مبدأ "الصين الواحدة".

ومنحت هيئة الطيران المدني الباكستانية تصاريح لشركتي "تشاينا إيرلاينز" و "إيفا إيروايز" لاستخدام المجال الجوي للدولة الواقعة في جنوب آسيا، خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى27 مارس، وذلك وفقا لوثائق صادرة اليوم28 أكتوبر وأطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء لوكالة بلومبرج "تلتزم إدارة الطيران بسياسة الصين الواحدة، ولا يسمح إلا للطيران القادم من البر الرئيس الصيني". وأضاف: "لقد سمحنا لشركات الطيران الصينية وحدها بالتحليق فوق باكستان".

وبدأت شركات الطيران التايوانية تغيير مسارات رحلاتها خلال مطلع الأسبوع. ووفقا لبيانات التتبع الصادرة عن موقع "فلايت رادار 24" لم تحلق شركتا "تشاينا إيرلاينز" و "إيفا إير" فوق باكستان منذ صباح 25 أكتوبر، فيما سلكت ما لا يقل عن 12 رحلة تابعة لهما بين آسيا وأوروبا مسارات عبر روسيا منذ الأحد الماضي.

ورفضت شركتا "تشاينا إيرلاينز" و "إيفا إير" التعليق على الأمر. ولم تعلق إدارة الطيران المدني التايوانية على تغيير مسارات الرحلات.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية قد أدانت، في وقت سابق اليوم، خطوة باكستان، متهمة إسلام آباد بـ"ترديد الرواية الصينية المشوّهة" وباستغلال إتاحة المجال الجوي كورقة ضغط سياسية.

وقالت الوزارة في بيان إن تايوان "لم تخضع قط لجمهورية الصين الشعبية"، مضيفة أنها ستواصل التنسيق الوثيق مع السلطات المعنية بقطاع النقل.