روساتوم: معلومات كاذبة ومضللة استهدفت عرقلة مشروع المحطة النووية المصرية والإضرار بسمعة المؤسسة

أصدرت مؤسسة «روساتوم» الروسية توضيحًا بشأن تصريحات أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة، خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية، حول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع النووي المصري، مؤكدة أن المقصود بـ«الممارسات الضارة والعراقيل» هو محاولات النيل من المشروع عبر نشر معلومات وصفتها بالكاذبة والمضللة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المعلومات استهدفت، بحسب بيانها، عرقلة تقدم المشروع والإضرار بسمعة كل من المشروع النووي المصري ومؤسسة روساتوم.

وكان ليخاتشوف قد أشار، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية، إلى أن تنفيذ المشروع المصري واجه تحديات متعددة، من بينها جائحة كورونا والعقوبات الدولية، إلى جانب ما وصفه بالممارسات الضارة والعراقيل من جانب بعض الدول.

وأكد المدير العام لروساتوم أن المؤسسة تمكنت من تجاوز هذه التحديات بفضل جهود فرق العمل، ولا سيما العاملين في موقع المشروع من الجانبين المصري والروسي، فضلًا عن دعم رئيسي البلدين.

ويأتي توضيح روساتوم لتحديد المقصود بتصريحات رئيسها بشأن العراقيل التي واجهت المشروع، وحصرها في محاولات نشر معلومات كاذبة ومضللة، وفقًا لما ورد في بيان المؤسسة.