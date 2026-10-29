علي الدين هلال: سياسات نتنياهو أكسبته كراهية قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي والأمريكي

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قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة الانتخابات الإسرائيلية تستهدف فهم مستقبل المنطقة والبحث عن فرص للتغيير وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن المعسكر الذي يقوده جادي آيزنكوت يتمتع بمرونة أكبر تجاه إمكانية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكسبته كراهية قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي والأمريكي، نتيجة ممارساته وتصرفاته خلال الحرب.

ورأى أن غالبية الناخبين الذين منحوا أصواتهم لنتنياهو يظهرون اهتمامًا محدودًا بالمشهد السياسي وتداعياته.

ووصف هلال، المجتمع الإسرائيلي بأنه «داعش اليهودية»، في ظل انتشار التطرف وتبرير الحرب استنادًا إلى المعتقدات الدينية.