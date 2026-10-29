هيثم حسن يشارك في تعادل سيلتيك ودندي يونايتد بالدوري الأسكتلندي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة سيلتيك أمام دندي يونايتد، التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الأسكتلندي لموسم 2026-2027.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، بعدما بدأ سيلتيك بالتسجيل، قبل أن يتمكن دندي يونايتد من العودة إلى اللقاء وقلب النتيجة لصالحه، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وشارك هيثم حسن بديلًا خلال الشوط الثاني، في محاولة من فريقه لتعزيز الأداء والعودة في النتيجة، بعدما وجد نفسه متأخرًا أمام منافسه.

ونجح سيلتيك في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، بعدما استغل إحدى الركلات الركنية وسجل هدفًا أعاده إلى أجواء المباراة، لينقذ فريقه من الخسارة ويخرج بنقطة من المواجهة.

ورغم التعادل، حافظ سيلتيك على صدارة جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما وصل دندي يونايتد إلى النقطة 16، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، أهدر سيلتيك فرصة تعزيز موقعه في الصدارة، في حين خرج دندي يونايتد بنقطة ثمينة بعد مواجهة قوية أمام متصدر المسابقة.