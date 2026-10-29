 مانشستر سيتي يعبر برايتون بركلات الترجيح إلى ربع نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
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مانشستر سيتي يعبر برايتون بركلات الترجيح إلى ربع نهائي كأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:03 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:06 ص

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بعد الفوز على نظيره برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الرابع «دور الستة عشر».

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي.

افتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق ماليك يالكوي ثم تعادل مانشستر سيتي عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 40، ثم عاد الضيوف للتقدم مرة أخرى عن طريق جونيور روتر في الدقيقة 47، قبل أن يتعادل فيتور ريس لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

ثم عبر فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية بعدما تفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.


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