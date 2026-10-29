وزير الخارجية: 10 شركات روسية كبرى أبدت رغبتها في نقل صناعاتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن العلاقات المصرية الروسية تشهد نموًا وازدهارًا في مختلف المجالات، في ظل الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب إنشاء مراكز لتخزين الحبوب والمواد البترولية.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، أمس الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن 10 شركات روسية كبرى أبدت رغبتها في نقل صناعاتها والمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية، التي ستضم صناعات ثقيلة ومتنوعة، مما يتيح النفاذ إلى السوق المصرية، إلى جانب الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد على أهمية إنشاء مراكز لتخزين الحبوب والمواد البترولية بمحور قناة السويس، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتوريد، وعرقلة حرية الملاحة في بعض الممرات الدولية، مضيفًا أن مصر تحصل على ما بين 70% و80% من وارداتها من القمح عبر منطقة البحر الأسود.

وأوضح أن هذه المراكز ستتيح الاحتفاظ بكميات كبيرة من الحبوب والمواد البترولية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الإفريقية حال حدوث اضطرابات في حركة الملاحة، بما يدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدًا أن أهميتها تمتد إلى مصر وروسيا والاقتصاد العالمي، خاصة القارة الإفريقية.

وتطرق إلى مشروع محطة الضبعة النووية، قائلاً إنه يُعد مشروعًا ضخمًا قد يكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتكون من 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة لاكتساب الكوادر المصرية خبرات مهمة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

واستكمل أن الطلب المحلي على الكهرباء يتزايد مع التوسع الصناعي وإنشاء المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن قدرات توليد الكهرباء في مصر ارتفعت من نحو 30 ألف ميجاوات عام 2014 إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات حاليًا، ومن المقرر أن تسهم المفاعلات الأربعة في تعزيز هذه القدرات مع دخولها الخدمة خلال العامين المقبلين.