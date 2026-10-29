سيدة المحاصيل المتواضعة: كيف تتصدر البطاطس موائد الشعوب وتتفاوت معدلات استهلاكها؟

في ظل التحولات الاقتصادية والغذائية التي يشهدها العالم اليوم، أظهرت أحدث البيانات والدراسات حول الأمن الغذائي العالمي تفاوتاً لافتاً في معدلات إنتاج واستهلاك المحاصيل الأساسية بين الشعوب. وتتصدر «البطاطس» قائمة المحاصيل الأكثر تأثيراً في النمط الغذائي العالمي، حيث انطلقت زراعتها تاريخياً من جبال الأنديز لتغذي السكان في كل قارة مأهولة اليوم.

وتتعدد طرق إعداد هذا المحصول بين الخبز، والسلق، والقلي، والهرس، والتجفيف، حتى ارتفع إجمالي الإنتاج العالمي إلى ما يقرب من 400 مليون طن سنوياً. ومع ذلك، يختلف معدل الاستهلاك الفردي بشكل كبير، إذ تعتبرها بعض الشعوب غذاءً يومياً أساسياً، بينما تكتفي أمم أخرى باستعمالها كطبق جانبي.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل معدلات الاستهلاك الفردية للتأكيد على حجم الفجوة الغذائية والتفاوت الثقافي بين الدول المختلفة، وفقا لما نشره موقعWorld Population Review.

• المعدل العالمي واختلال التوازن الاستهلاكي

- المعدل العام: يبلغ متوسط استهلاك الفرد للبطاطس عالمياً نحو 33 كيلوجراماً سنوياً.

وتسجل بيلاروسيا أعلى معدل استهلاك فردي في أوروبا والعالم بنحو 170 كيلوجراماً للفرد سنوياً. حيث يبلغ استهلاك المواطن البيلاروسي نحو 5 أضعاف المتوسط العالمي «أي بزيادة قدرها 137 كيلوجراماً تقريباً عن الفرد العادي».

بينما ينخفض المعدل العالمي الإجمالي نتيجة اعتماد الكثير من الدول بكثافة على حبوب أخرى مثل الأرز، والقمح، والذرة كوجبات رئيسية، مما يجعل الدول المستهلكة للبطاطس تتفوق بفارق شاسع.

• أوروبا الشرقية: معقل استهلاك البطاطس



تستحوذ دول أوروبا الشرقية على صدارة الاستهلاك العالمي نظراً لملاءمة المحصول لمناخ المنطقة وتربتها، فضلاً عن كونه مصدراً غذائياً رخيصاً ومشبعاً عبر التاريخ.

- بيلاروسيا: الأولى عالمياً بـ 170 كجم/فرد.

- أوكرانيا: المرتبة الثانية أوروبياً بمعدل 130 كجم/فرد «بفارق 40 كجم أقل عن بيلاروسيا».

-بولندا: تأتي في المرتبة الثالثة بمعدل 105 كجم/فرد.

- ألمانيا: يسجل الفرد فيها نحو 60 كجم/فرد «ما يجعل استهلاك بيلاروسيا يقارب 3 أضعاف المستويات الألمانية».

• القوى الإنتاجية الكبرى: الصين والهند في الصدارة



على مستوى حجم الإنتاج الكلي، تسيطر القارة الآسيوية على المشهد الرقمي، رغم التباين في استهلاك الفرد

-الصين: تنتج نحو 95 مليون طن سنوياً، وتعد أكبر منتج ومستهلك إجمالي في العالم «1.6 ضعف إنتاج الهند، و12 ضعف بولندا».

-الهند: تنتج نحو 60 مليون طن سنوياً «ثاني أكبر منتج عالمياً»، لكن استهلاك الفرد يقل عن المعدل العالمي عند 25 كجم/فرد.

-أوكرانيا: تنتج نحو 20 مليون طن سنوياً لتلبية الاستهلاك المحلي العالي.

- الولايات المتحدة: تنتج نحو 19 مليون طن سنوياً، وتعتمد بشكل كبير على التصنيع والمنتجات المجمدة.

- بولندا: تنتج نحو 8.2 ملايين طن سنوياً كإحدى أكبر الدول الزراعية في أوروبا.



• أنماط الاستهلاك والتحولات الحديثة



- عودة الانتعاش بفضل التقنيات الحديثة



ارتبط اسم أيرلندا بالبطاطس تاريخياً، وشهدت مبيعاتها مؤخراً ارتفاعاً بنسبة 27.6% «أكثر من الربع»، بحيث أصبح المستهلكون ينفقون نحو 128 يورو مقابل كل 100 يورو كانت تُنفق سابقاً.

يعود هذا الانتعاش إلى إقبال الفئات الشبابية وانتشار استخدام القلايات الهوائية «Air Fryers»، بعد سنوات من التراجع والتحول نحو الأرز والمعكرونة.

- الانتقال من الطازج إلى المجمد



يستهلك الفرد الأمريكي متوسط نحو 50 كيلوجراماً سنوياً «نحو 1.5 ضعف المعدل العالمي، وثلث معدل بيلاروسيا فقط»، كما شهدت العادات الأمريكية تحولاً من البطاطس الطازجة إلى المنتجات المجمدة مثل «البطاطس المقلية»، مع بقائها الخضار الأكثر استهلاكاً على مستوى البلاد.

-أسواق واعدة في آسيا وجنوب شرق آسيا



رغم أن الفرد في الهند يستهلك نحو 25 كجم فقط «أقل بـ 8 كجم من المتوسط العالمي»، إلا أن التعداد السكاني الضخم يجعل منها سوقاً عملاقاً.

تشهد دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً متزايداً في الطلب مع نمو الدخل وتغير الأذواق الغذائية.

ويشير التقرير إلى أن ترتيب الدول في الاستهلاك يخضع لعوامل المناخ، والتاريخ، والعادات الغذائية، حيث تتصدر الدول الشمالية الباردة القائمة، بينما تتراجع الدول الدافئة المعتمدة أساساً على الأرز.