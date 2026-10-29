تأهل ليفربول لدور الثمانية في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" بعد ماراثون من ركلات الجزاء والترجيح على ملعب "أنفيلد"، مساء الأربعاء.

تقدم تشيلسي بهدف مورجان روجرز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وأدرك الليفر التعادل سريعا بعد مرور ثلاث دقائق فقط بهدف سجله الهولندي كودي جاكبو من ركلة جزاء أخرى.

واستمر التعادل بين الفريقين، ليتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، لحسم المتأهل.

واستمرت الإثارة حيث سدد لاعبو الفريقين 16 ركلة ترجيح، وسط تألق من حارسي المرمى جورجي مامارداشفيلش لاعب ليفربول، ونظيره البلجيكي مايك بيندرس في صفوف تشيلسي.

وأنهى ليفربول هذا الماراثون لصالحه متفوقا بنتيجة 6-5، لينتزع بطاقة التأهل وسط جماهيره، بعدما الثلاثي فالنتين باركو وإيمانويل إيميجا وويسلي فوفانا ثلاث ركلات لتشيلسي، بينما أهدر كونستانتينوس تسيميكاس وريان جرافينبرخ ركلتين لليفربول.

ويعزز هذا الفوز المثير من معنويات ليفربول ومدربه الإسباني أندوني إيراولا قبل قمة جديدة على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، تزايدت الضغوط على تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، بعدما فشل في تجاوز كبوة الخسارة أمام توتنهام قبل أيام قليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون على موعد مع مواجهة صعبة في الدوري عندما يستقبل مانشستر يونايتد، ظهر السبت المقبل.