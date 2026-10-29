وزير الخارجية: العلاقات المصرية الروسية تشهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن العلاقات المصرية الروسية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية، امتدت إلى تنفيذ مشروعات كبرى، في مقدمتها محطة الضبعة النووية، التي تضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، مساء الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبدأ الاتزان الاستراتيجي، وهو يعني أن مصر تبتعد عن المحاور والأحلاف وتنفتح على جميع القوى العالمية، طالما أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية المصرية.

وتابع أن مصر لديها شراكات استراتيجية مع دول قد تكون هناك خلافات فيما بينها، ضاربًا المثل أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي في إطار عقيدة الاتزان.

واستكمل أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ ممتد منذ عهد الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى محطات بارزة في هذه العلاقات، من بينها التعاون في إنشاء السد العالي، فضلًا عن دور السلاح الروسي في حرب أكتوبر 1973.

وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والموضوعات المتعلقة بالحبوب نظرًا لأهميتها لمصر.

وقال الرئيس خلال المحادثات، إنه حريص على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشددًا على أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا، معبرًا عن تقدير مصر للدعم الذي توجهه روسيا للانتهاء من هذا المشروع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليها.

وبدأ الرئيس، اليوم، زيارة إلى موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، حيث سيلقي كلمة مصر غدًا الخميس أمام القمة.