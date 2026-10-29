بايرن ميونخ يكرم هاري كين بممر شرفي في فوز كاسح بكأس ألمانيا

وجه بايرن ميونخ رسالة قوية إلى منافسيه في بطولة كأس ألمانيا، بعدما أمطر شباك ضيفه ماجديبورج بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32، ليحجز الفريق البافاري خطوة جديدة في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب.

وفرض بايرن أفضليته الهجومية خلال المواجهة، حيث افتتح الفرنسي مايكل أوليسيه التسجيل في الدقيقة العاشرة، لكن ماجديبورج نجح في الرد سريعًا، بعدما أدرك ماتيوس جوكوفسكي التعادل في الدقيقة 15.

ولم يستمر التعادل طويلًا، إذ استعاد بايرن ميونخ تقدمه في الدقيقة 21 عن طريق المغربي إسماعيل الصيباري، لينهي الفريق البافاري الشوط الأول متقدمًا، قبل أن يضاعف من ضغطه الهجومي عقب الاستراحة.

وعاد أوليسيه إلى الواجهة في الدقيقة 50، بعدما أحرز هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه، ليمنح بايرن أفضلية مريحة، قبل أن يضيف الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الرابع في الدقيقة 70.

واستمرت الأهداف البافارية في التدفق، حيث سجل المدافع ناثانيال براون الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق فقط، فيما حمل الهدف السادس توقيع البديل البرتغالي الشاب ديفيد دايبر، ليخرج بايرن بانتصار عريض يؤكد من خلاله قدرته على المنافسة بقوة على اللقب.

وكان الفريق البافاري قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس ألمانيا، بعدما تفوق على شتوتجارت بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية، ضمن سلسلة نجاحاته على المستوى المحلي.

وشهدت المواجهة حدثًا بارزًا خارج المستطيل الأخضر، بعدما احتفى بايرن ميونخ بنجمه الإنجليزي هاري كين، بمناسبة فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

واصطف لاعبو الفريق البافاري في ممر شرفي لتحية كين قبل انطلاق المباراة، وسط أجواء احتفالية وتصفيق من الجماهير في مدرجات ملعب أليانز أرينا، تقديرا للمهاجم الإنجليزي الذي أعاد الجائزة المرموقة إلى خزائن النادي الألماني للمرة الأولى منذ عام 1981، عندما حصل عليها كارل هاينز رومينيجه.

وسبق أن توج بالجائزة من صفوف بايرن ميونخ كل من فرانز بيكنباور وجيرد مولر ورومينيجه.