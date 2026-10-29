القناة 13 ترجح تكليف آيزنكوت أولًا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رجحت القناة «13» الإسرائيلية أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، رئيس حزب «ياشار» جادي آيزنكوت، الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.

وقالت القناة، في تقرير نشرته مساء الأربعاء، إن هذا الترجيح يستند إلى تقديرات بأن هرتسوج يتجه إلى إسناد التكليف في الجولة الأولى إلى المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من توصيات أعضاء الكنيست خلال مشاورات الكتل البرلمانية.

وأوضحت أن عدد الموصين بتكليف كل مرشح يحمل وزنًا مهمًا في قرار الرئيس، الذي يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة. وقدمت القناة تقدم فرص آيزنكوت باعتباره تقديرًا للخطوة المرتقبة.

ونقلت القناة عن هرتسوج قوله إنه سيتسلم النتائج الرسمية من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، خلال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ مشاوراته مع الكتل، ويستمع إلى مواقفها بشأن تشكيل الحكومة.

وأضاف هرتسوج، بحسب القناة، أنه يتعين بذل الجهود لتجنب إجراء انتخابات جديدة، داعيًا ممثلي الأحزاب إلى إبداء انفتاح خلال المشاورات.

وتأتي هذه التقديرات في ظل نتائج جزئية أبقت معسكر نتنياهو عند 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب الداعمة لآيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب العربية، بعد فرز 90% من الأصوات، وفق «تايمز أوف إسرائيل» نقلًا عن لجنة الانتخابات المركزية. وتظل الحصيلة النهائية مرهونة باستكمال الفرز.