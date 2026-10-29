أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز 90% من الأصوات، بقاء معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب الداعمة لجادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب العربية، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، نقلًا عن لجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح الموقع أن التحديث، الذي يعكس نتائج الفرز حتى الساعة 00:35 من صباح الخميس 29 أكتوبر بتوقيت القاهرة، شمل 97.5% من صناديق الاقتراع، مع استمرار التوزيع نفسه للمقاعد مقارنة بالحصيلة السابقة. وتظل هذه الأرقام نتائج جزئية قابلة للتغير مع استكمال الفرز.

وفيما يتعلق بالأصوات المتبقية، ذكر «تايمز أوف إسرائيل» أن الموعد المقرر لبدء فرز أصوات العسكريين والدبلوماسيين والسجناء وفئات أخرى، ضمن المظاريف المزدوجة، هو الثانية صباح الخميس بتوقيت القاهرة، مع توقع استكمال هذه العملية مساء اليوم نفسه.

وتشكل هذه الفئات الغالبية العظمى من الأصوات التي تنتظر الفرز، وفق الموقع، ما يبقي التوزيع النهائي للمقاعد مرهونًا باستكمال احتسابها.

وكانت الانتخابات الإسرائيلية قد جرت الثلاثاء 27 أكتوبر، وأظهرت نتائجها الجزئية استمرار تعثر حسم تشكيل الحكومة المقبلة، مع بقاء معسكر نتنياهو والأحزاب الداعمة لآيزنكوت دون الأغلبية اللازمة لكل منهما منفردًا.