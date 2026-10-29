مجلس الوزراء: مستمرون في عقد اجتماعات لمتابعة تداعيات التطورات في المنطقة

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تابع توفر مخزون السلع والمنتجات الأساسية بما يساهم في تأمين احتياجات الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الأربعاء، أن الاجتماع تابع توفر منتجات الطاقة والأسمدة والأدوية وغيرها، مشيرًا إلى وضع عدد من الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي وجاهزية مختلف المؤسسات لأي تداعيات في الفترة المقبلة (في إشارة إلى التوترات في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية).

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الاستمرار في عقد الاجتماعات بمجلس الوزراء لمتابعة تداعيات التطورات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عادل، أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد وتوفُّر السلع وإتاحتها وأسعارها.

والأحد الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

جاء ذلك في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ومتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، فضلًا عن مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.

وتابع الاجتماع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة، وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.