 الداخلية تنفي حريق مول مصر: رسالة الإخلاء انطلقت بسبب عطل فني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تنفي حريق مول مصر: رسالة الإخلاء انطلقت بسبب عطل فني

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 12:45 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 12:51 ص

 كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تداولته صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية رصدت تداول أنباء بشأن نشوب حريق داخل المول، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأوضحت أنه أثناء إجراء الفنيين بالمول تحديثات لجهاز «الكنترول» الخاص بحساسات نظام الحريق، حدث عطل مفاجئ أدى إلى انطلاق الرسالة الصوتية المسجلة للإخلاء تلقائيًا.

وأكدت الوزارة أن مسؤولي المول تمكنوا من إصلاح العطل، دون حدوث أي تداعيات.


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