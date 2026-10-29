يلتقي نادي بيراميدز مع ضيفه وادي دجلة، في الثامنة من مساء اليوم، الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يسير فيها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وتحت القيادة الفنية للمدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي حقق 12 انتصارًا في جميع البطولات من 12 مباراة خاضها، بالعلامة الكاملة.

وحقق بيراميدز الانتصار في مبارياته السبع الماضية في البطولة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط فقط، جمعها الفريق من انتصار و4 تعادلات مقابل هزيمتين.

ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، قبل المباراة المقبلة والتي ستكون أمام الأهلي، بعد التوقف الدولي مباشرة، والذي يمتد لقرابة شهر.

ويدرس المدرب الجنوب أفريقي لبيراميدز مواصلة سياسة التدوير بين اللاعبين في الفريق للمحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية، والتغلب على الإجهاد وضغط المباريات قبل الفترة المقبلة، خاصة مع دخول بطولة دوري أبطال أفريقيا لمرحلة المجموعات وصعوبة المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي ومحمد حمدي، وفي الوسط يلعب وليد الكارتي ومهند لاشين وناصر ماهر، خلف ثلاثي الهجوم عبد الرحمن مجدي ومصطفى فتحي ويوسف أوباما.

من جهته يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تمثل نقطة تحول للفريق في الموسم الحالي، بعد البداية المخيبة للآمال، وعلى عكس الموسم الماضي، حيث لم يذق الفريق طعم الانتصار سوى مرة وحيدة في الجولة الثانية.

ومنذ العودة من التوقف الدولي الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، تعادل وادي دجلة أمام منتخب السويس بتروجت والبنك الأهلي تواليًا.