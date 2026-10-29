يوفنتوس يسقط أمام جنوى بثنائية ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

تلقى فريق يوفنتوس هزيمة جديدة في منافسات الدوري الإيطالي، بعدما خسر أمام مضيفه جنوى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وبدأ جنوى المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق كينجسلي إهيبزيبو في الدقيقة 12، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية خلال مجريات الشوط الأول.

وواصل جنوى استغلال الفرص المتاحة، وتمكن توماس بالدانزي من تعزيز تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29، ليضع يوفنتوس أمام مهمة صعبة للعودة إلى أجواء اللقاء.

وعجز يوفنتوس عن تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز جنوى بهدفين دون رد، ويتلقى فريق السيدة العجوز خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 14 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين مقابل 3 هزائم.

في المقابل، رفع جنوى رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، بعدما حقق انتصاره الثالث في المسابقة، مقابل 5 هزائم وتعادل واحد.

وتزيد هذه الخسارة من الضغوط على يوفنتوس، الذي يسعى لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.