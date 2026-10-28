زعم حزب الليكود الإسرائيلي أن الأحزاب العربية «سرقت الانتخابات» عبر ارتكاب مخالفات في لجان الاقتراع، وطالب الشرطة وجهاز الشاباك ولجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في اتهاماته.

وبحسب موقع «والا» الإسرائيلي، أعلن الحزب أنه ينقل إلى الجهات المختصة مواد قال إنها تتضمن شهادات وأدلة على مزاعم بالرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام تطبيقات محظورة لحشد الناخبين.

وزعم الليكود وقوع مخالفات شملت وجود مظاريف تحتوي على أموال وأوراق تصويت للقائمة العربية الموحدة «رعام»، والتصويت بهويات مزدوجة، وفوارق بين أعداد المظاريف والناخبين.

وأشار «والا» إلى أن الحزب لم يحدد في بيانه اللجان التي وقعت فيها الحالات المزعومة، ولم يعرض الأدلة التي بنى عليها اتهاماته.

من جانبها، قالت لجنة الانتخابات إنها تسلمت شكوى الليكود وتفحصها ضمن إجراءات مراجعة نزاهة الانتخابات، التي تشمل شكاوى الأحزاب بشأن المخالفات أو الأخطاء التي تقول إنها رصدتها، وفق صحيفة «إسرائيل هيوم».

وتأتي الاتهامات امتدادًا لحملة استهدفت التصويت العربي خلال يوم الاقتراع؛ إذ سبق أن زعم نتنياهو وجود محاولة لسرقة الانتخابات، ودعا أنصاره إلى التصويت بعد تحذيره من ارتفاع المشاركة في البلدات العربية، وفق الصحيفة نفسها.