استقبال رسمي لصفا سليمان وإشادة من وزير الرياضة بإنجازها التاريخي

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذي حققته البطلة المصرية صفا سليمان، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وبطلة منتخب مصر للجودو للشابات، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 78 كجم ببطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، التي استضافتها طاجيكستان خلال أكتوبر 2026.

ووجّه الوزير بتنظيم استقبال رسمي للبطلة فور وصولها إلى أرض الوطن، تقديرًا لإنجازها الذي يُعد سابقة على مستوى السيدات المصريات. وكان في استقبالها بمطار القاهرة الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، الدكتور تامر عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للتميز والابتكار الرياضي، الذي نقل إليها وإلى المدير الفني إيزومي تهنئة الوزير، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.

كما هنأ الوزير الأجهزة الطبية والإدارية والاتحاد المصري للجودو، برئاسة محمد مطيع، مشيدًا بجهودهم في دعم البطلة ومساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد جوهر نبيل حرص الوزارة على مواصلة دعم الأبطال والموهوبين ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستويين القاري والدولي.