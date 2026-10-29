قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن التوسع في البنية التحتية كان ضروريًا لجذب الاستثمار، لكنه شدد على أهمية مراجعة كفاءة الإنفاق وتكلفة المشروعات والعائد الناتج عنها.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن تقييم المشروعات لا يتوقف عند أهميتها، وإنما يشمل السؤال عما إذا كانت التكلفة الفعلية هي الأفضل، معتبرًا أن هذه المهمة تقع في صميم دور البرلمان والرقابة على الإنفاق العام.

وأكد بدراوي أن الاقتراض في حد ذاته ليس المشكلة، لكن الاقتراض ينبغي أن يتجه إلى مشروعات تمتلك إيرادات قادرة على المساهمة في سداد الدين.

وقال إن زيادة أعباء الدين تحد من قدرة الدولة على الحركة، مضيفًا أن إدارة الموارد كان يمكن، من وجهة نظره، أن تتم بصورة أفضل، مع تأكيده أنه ليس متخصصًا اقتصاديًا.

وروى حديثًا دار بينه وبين وزير المالية أحمد كجوك بعد اطلاعه على «موازنة المواطن»، موضحًا أنه أثار أمام الوزير الفارق بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن الفعلي بمستوى الخدمات.

وقال بدراوي: «أصدق المواطن اللي بيشتكي، ولا أصدق الأرقام اللي إنت بتقولها؟»، مشيرًا إلى أن مخصصات فوائد الديون، وفق قراءته للموازنة، تتجاوز مخصصات التعليم والصحة مجتمعة.

وأضاف أن المواطن لم يصنع هذه الأزمة لكنه يتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفتها، معتبرًا أن الضغط على الدخول ومستوى المعيشة يفرض إعادة النظر في طريقة إدارة الموارد وترتيب الأولويات.