عبد العاطي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ووافقنا مؤخرا على إنشاء 36 سدا في دول الحوض الجنوبي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملفات الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها قضية المياه وأمن البحر الأحمر والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، أمس الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن موقف مصر واضح بشأن أمن البحر الأحمر وحوكمته، مؤكدًا أن المسئولية عن تأمينه تقع حصرًا على الدول المشاطئة، وأن مصر ترفض عسكرة البحر الأحمر من جانب أطراف من خارج الإقليم، مشيرًا إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لتفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وتطرق إلى ملف المياه، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، وتتحرك عبر مسارات دبلوماسية متعددة مع دول حوض النيل، التي وصف علاقاتها بمصر بأنها ممتازة، مؤكدًا أن الادعاءات بشأن رفض مصر بناء السدود وتحقيق التنمية في دول حوض النيل غير صحيحة، مشيرًا إلى أن القاهرة وافقت مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في دول الحوض الجنوبي.

وتابع أن مصر خصصت آلية بإجمالي 100 مليون دولار للمساهمة في إنشاء سدود لحصاد المياه بدول الحوض الجنوبي، بجانب وجود مشروعات في كينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية، موضحًا أن المشكلة تتركز في الحوض الشرقي، وتحديدًا إثيوبيا.

وأكد أن مصر أصبحت في وضع أفضل على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بقضية المياه، مشيرًا إلى إدراك المجتمع الدولي لعدالة الموقف المصري، في ظل وقوع البلاد تحت خط الفقر المائي.

وفيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي، شدد على رفض مصر القاطع تدخل أي دولة في الشئون الداخلية لدول الجوار، أو الاعتراف بإقليم انفصالي يتم فصله عن دولة الصومال.