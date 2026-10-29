مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الكافور في كوم أمبو

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر اصطدام قطار بدراجته النارية أثناء عبوره مزلقان الكافور بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وكشفت المعلومات الأولية أن مرفق الإسعاف تلقى بلاغًا يفيد باصطدام القطار رقم 2008 الروسي المكيف، القادم من القاهرة في طريقه إلى محطة أسوان، بشاب يُدعى حسين محمد رشوان، من منطقة الألبان، أثناء عبوره المزلقان مستقلًا دراجة نارية، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما اتُّخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.