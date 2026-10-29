بدأت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فجر الخميس، فرز أصوات المظاريف المزدوجة، مع استمرار النتائج الجزئية عند 53 مقعدًا لمعسكر بنيامين نتنياهو، مقابل 48 للأحزاب الداعمة لآيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

ونقل موقع «القناة 7» عن اللجنة أن عملية الفرز بدأت في الثانية صباح الخميس 29 أكتوبر بتوقيت القاهرة، عقب استكمال إجراءات استلام المظاريف ومسحها والتحقق منها.

وبحسب البيانات التي أوردها الموقع، وتعكس تحديثًا حتى الساعة 02:51 صباحًا بتوقيت القاهرة، بلغت نسبة الأصوات المفروزة نحو 90.5%، مع استمرار توزيع المقاعد نفسه مقارنة بالتحديث السابق.

وأوضحت اللجنة أن معالجة نتائج مراكز الاقتراع العادية مستمرة أيضًا، بعدما تسلمت نتائج 11 ألفًا و712 مركزًا من أصل 12 ألفًا و18، فيما تخضع المراكز المتبقية لإجراءات المراجعة المعتادة.

وتشمل المظاريف المزدوجة أصوات العسكريين والدبلوماسيين والسجناء والمرضى وفئات تصوت خارج مراكزها الأصلية. وتتحقق اللجنة من بيانات أصحابها لمنع تكرار التصويت، ثم تفصل المظاريف الداخلية عن الأغلفة التي تحمل بيانات الناخبين، وتخلطها للحفاظ على سرية الاقتراع.

وكانت الانتخابات الإسرائيلية قد جرت الثلاثاء 27 أكتوبر، وتظل حصيلة المقاعد مرهونة باستكمال الفرز والمراجعات، فيما يُتوقع نشر النتائج الرسمية في 4 نوفمبر، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».