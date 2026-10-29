أحمد الطيبي يحدد شروط دعم حكومة أقلية لآيزنكوت: مكافحة الجريمة ووقف هدم المنازل

أبدى النائب بالقائمة المشتركة أحمد الطيبي استعداد القائمة للنظر في دعم حكومة أقلية برئاسة جادي آيزنكوت من خارج الائتلاف، مقابل التزامات تتعلق بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ووقف هدم المنازل في البلدات البدوية.

وبحسب تقرير نشره موقع «واينت» مساء الأربعاء، أوضح الطيبي أن هذه الالتزامات يمكن أن تتيح تعاونًا سياسيًا لإزاحة حكومة بنيامين نتنياهو، عبر دعم برلماني من خارج الحكومة ودون تولي حقائب وزارية.

وأشار إلى تصاعد هدم المنازل في البلدات البدوية خلال فترة حكومة نتنياهو، معتبرًا وقف هذه السياسة ومواجهة الجريمة من المطالب الأساسية للجمهور العربي.

وكشف الطيبي عن تلقيه مئات الاتصالات والرسائل منذ إعلان استطلاعات الخروج، بينها اتصال من شخصية بارزة في معسكر المعارضة، موضحًا أن آيزنكوت شخصيًا لم يتواصل معه.

وأضاف، وفق الموقع، أن المشتركة مستعدة للمساعدة في تمهيد الطريق لحكومة بديلة، داعيًا آيزنكوت وشركاءه إلى التحلي بالشجاعة لاتخاذ هذه الخطوة.

وفي السياق نفسه، أعلنت المشتركة، في بيان مساء الأربعاء، استعدادها للتعاون السياسي لتشكيل حكومة بديلة تلتزم بتغيير السياسات العنصرية للحكومة الحالية والاعتراف بحقوق الجمهور العربي وإنهاء إقصاء ممثليه.

وتأتي هذه المواقف بعدما أظهرت النتائج الجزئية حصول المشتركة على 12 مقعدًا و«رعام» على سبعة، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب الداعمة لآيزنكوت و53 لمعسكر نتنياهو، مع استمرار الخلافات داخل المعارضة بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.