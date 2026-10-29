القناة 12: ليبرمان يقطع التواصل مع بينيت وآيزنكوت

قالت القناة «12» الإسرائيلية إن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان قطع التواصل مع نفتالي بينيت وجادي آيزنكوت، ولم يعد يرد على اتصالات شركائه في المعارضة، في ظل تعثر حسم تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحت القناة، في تقرير نشرته مساء الأربعاء، أن ليبرمان يتمسك برفض الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، ورفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وأضافت أنه يفضل الانتظار، ويشكك في إمكان تنفيذ خطوة استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا ضمن التركيبة السياسية التي أفرزتها الانتخابات. ونقلت القناة أن ليبرمان يفضل، حال اتجاه آيزنكوت للانضمام إلى نتنياهو، أن يتخذ آيزنكوت هذه الخطوة بنفسه.

وفي المقابل، ذكر موقع «واينت» أن رئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان يرتب لقاءات منفصلة، الخميس، مع ثلاثة من قيادات المعارضة، بينهم آيزنكوت ويائير لابيد، لبحث الخطوات المقبلة.

وأشار الموقع إلى استمرار اتصالات بين ممثلين عن أحزاب «ياشار» و«إسرائيل بيتنا» و«معًا»، بهدف تنسيق تحركات مشتركة، تتصدرها مناقشة استبدال رئيس الكنيست مع بدء عمل البرلمان الجديد، قبل تشكيل الحكومة.

وتجري هذه التحركات عقب انتخابات الثلاثاء 27 أكتوبر، التي أظهرت نتائجها الجزئية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، والأحزاب الداعمة لآيزنكوت على 48، والأحزاب العربية على 19، فيما يظل تشكيل الحكومة مرتبطًا بمفاوضات الأحزاب واتفاقاتها بشأن الدعم البرلماني.