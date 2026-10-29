دعوات داخل «شاس» لإبعاد درعي مع تراجع الحزب في نتائج الانتخابات

رذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن أصواتًا داخل حزب «شاس» تدعو إلى إبعاد رئيسه أرييه درعي، بعدما أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات حصول الحزب على سبعة مقاعد، مقابل 11 مقعدًا في انتخابات 2022.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة مساء الأربعاء، يواجه الحزب مطالب بمراجعة إدارة الحملة الانتخابية وأسباب انتقال أصوات من ناخبيه إلى أحزاب أخرى.

وأورد موقع «حريديم 10»، نقلًا عن «كان»، أن منتقدي درعي يعزون التراجع إلى أخطاء في تقدير اتجاه تسرب الأصوات، وتركيز الحملة على المناطق الطرفية والجمهور التقليدي، مع إهمال القاعدة الحريدية للحزب.

وفي تقرير آخر، قالت القناة «13» إن أطرافًا في معسكر الحاخام إسحاق يوسف بدأت التخطيط لتعزيز نفوذ الحاخامات داخل الحزب وتقليص تأثير درعي، مستفيدة من الانتقادات التي أعقبت ظهور النتائج.

وأضافت أن الخطوة الأولى المطروحة تتمثل في المطالبة بعقد اجتماع لمجلس حكماء التوراة لمناقشة نتائج الانتخابات، تتبعها مطالبة بإسناد رئاسة المجلس رسميًا إلى الحاخام يوسف.