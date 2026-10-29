حسام بدراوي يشيد بوزيري الصحة والمالية: «في الحكومة ناس شاطرة جدًا»

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن الحكومة تضم عددًا من الوزراء وأصحاب الكفاءة الذين يحققون تقدمًا في ملفاتهم، رافضًا تصوير تقييمه للأداء العام باعتباره رؤية سلبية لكل ما يجري.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يستحق التحية على جهوده في تطبيق قانون التأمين الصحي وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وقال بدراوي إن الجهد المبذول في ملف الصحة لا يصل بعد إلى مستوى طموحه الكامل، لكنه «جهد يشكر عليه»، معتبرًا أن خالد عبد الغفار من الوزراء الذين يمتلكون حسًا سياسيًا إلى جانب الجانب التنفيذي.

وأشاد كذلك بوزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، معتبرًا أن خبراته السابقة في الجامعة والعمل التنفيذي تمنحه فهمًا لدور الدولة باعتبارها ضامنًا للحقوق والمساواة وليست مديرًا مباشرًا لكل مؤسسات التعليم العالي.

كما أثنى بدراوي على أداء وزير المالية أحمد كجوك في ملف التنظيم الضريبي، خاصة الاتجاه إلى تقليل التقديرات الجزافية والاعتماد بصورة أكبر على الحسابات والميزانيات المنظمة.

وقال إن التقديرات الضريبية الجزافية تمثل عامل طرد للمستثمر، معربًا عن اعتقاده بأن الإصلاحات الحالية تستطيع بمرور الوقت تحسين مستوى العدالة داخل مصلحة الضرائب.

وأكد بدراوي أن وجود إنجازات في بعض الملفات لا يمنع المحاسبة، قائلًا إن الحكومة تُختار على أساس ما تستطيع تحقيقه في المرحلة المقبلة وليس لمجرد ما أنجزته في الماضي، وإن عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة ينبغي أن يفتح الباب لتغيير المسئولين دون اعتبار ذلك أمرًا استثنائيًا.