حسام بدراوي: المعلم يجب أن يكون من أعلى موظفي الدولة أجرًا

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن المعلم يمثل جوهر عملية إصلاح التعليم، معتبرًا أن تحسين وضعه المادي والمهني يجب أن يتصدر أولويات الدولة إذا أرادت بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن مصر تضم مئات الآلاف من المعلمين، وأن تطوير قدراتهم وفق معايير عالمية يمثل استثمارًا أساسيًا في مستقبل المجتمع.

وقال بدراوي: «أكتر ناس ياخدوا مرتبات في الدولة هي القاضي والمعلم والطبيب.. دول مفروض مرتباتهم أعلى من رئيس الجمهورية، ده وجهة نظري».

وأكد أن ضمان دخل كريم للمعلم يقلل الضغوط المادية عليه، بالتوازي مع وجود رقابة ومعايير مهنية تضمن جودة ما يقدمه للطلاب.

وأشاد بدراوي بجهود وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في خفض كثافات الفصول، كما وصف منهجية السنوات الأربع الأولى من التعليم بأنها «ممتازة»، وأبدى تأييده لفلسفة نظام البكالوريا من حيث المبدأ.

وانتقد في المقابل الاعتماد على الحفظ والتلقين في السنوات الأولى من عمر الطفل، مشددًا على أن الطفل يحتاج إلى اللعب والتجربة والخطأ وتنمية قدراته الإبداعية أكثر من حاجته إلى مناهج مكثفة.

وذكر أن السنوات الست الأولى تترك أثرًا ممتدًا على المراحل التالية من حياة الطفل، وإن دور المعلم في هذه المرحلة يتجاوز نقل المعلومات إلى بناء الشخصية والقدرة على التفكير والإبداع.