وزير الخارجية: رد الفعل الإسرائيلي تجاه تسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها كان سلبيا ولم يٌتخذ أي خطوات

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تتواصل يوميًا مع الجانب الأمريكي لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكدًا أن نجاح الخطة يرتبط بالرئيس الأمريكي باعتبارها خطته، مشددًا على أهمية استكمال استحقاقات المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، مساء الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن إسرائيل لم تنفذ عددًا من استحقاقات المرحلة الأولى، من بينها دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، ووقف عمليات الاغتيال، وتأهيل المدارس والمستشفيات، والتعافي المبكر وفتح بعض الطرق.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وحصر وتسليم السلاح من جانب الفصائل الفلسطينية، مضيفًا أن مصر بذلت جهودًا كبيرة، بالتعاون مع قطر وتركيا، لإقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح، إلا أن رد الفعل الإسرائيلي كان سلبيًا، ولم تُتخذ أي خطوات للتعامل الإيجابي مع هذا التطور.

وأكد أن من المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية المصرية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر.