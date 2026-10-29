قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام الدستور وعدم المساس بمدد الرئاسة يمثل تطبيقًا طبيعيًا للمرجعية الدستورية، معتبرًا أن احترام تداول السلطة لا ينبغي التعامل معه باعتباره مفاجأة أو إنجازًا استثنائيًا.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن «الدولة ليست الرئيس.. الدولة هي مؤسسات الدولة»، وأن التزام رئيس الجمهورية بالدستور يستحق الاحترام دون تحويل الأمر إلى حالة من الاحتفاء والتهليل، حسب قوله.

وأكد بدراوي رفضه الاستناد إلى الظروف الإقليمية أو الأزمات الاستثنائية لتغيير قواعد تداول السلطة، قائلًا إن الدول تمر بأزمات على مدار تاريخها، وإن اعتبار كل أزمة سببًا لتعديل الدستور يفقده دوره كمرجعية ثابتة.

وقال: «اللي يحميك احترام دستورك ومرجعيتك، واحترام إن بلدك مليانة قادة»، مشددًا على أن ربط الدولة بشخص واحد يمثل، من وجهة نظره، تصورًا بالغ الخطورة.

وذكر أن هناك مبادئ دستورية لا يجوز للأغلبية المساس بها، وفي مقدمتها المساواة بين المواطنين والحقوق الأساسية والفصل بين السلطات وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين.

وتابع أن «التعددية والانتخابات الحرة وتداول السلطة» تمثل عناصر الأمان للدولة، لا استمرار السلطة الحاكمة كما هي، مؤكدًا رفضه تعديل مواد دستورية بما يحقق استفادة مباشرة للنظام القائم.