- الأحزاب والجامعات والنقابات والمحليات يجب أن تكون ساحات طبيعية لظهور القيادات

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن مصر تمتلك عشرات الشخصيات القادرة على الترشح لرئاسة الجمهورية، معتبرًا أن المشكلة ليست في غياب الكفاءات وإنما في المناخ الذي يسمح لها بالظهور والتفاعل مع المجتمع.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن الحديث عن عدم وجود بدائل لا يستقيم مع تقييد المجال السياسي والحزبي، متابعًا: «إنت ما تقفلش الحنفية وتقول ما فيش حد».

وقال بدراوي: «فيه غيره خمسين واحد يصلحوا رؤساء لمصر، مع احترامي له»، موضحًا أن البلاد تضم شخصيات تمتلك العمر والخبرة والتجربة التي تسمح لها بحق الترشح.

وأضاف أن بعض هذه الشخصيات تبقى «خايفة ومنزوية ومدارية» بسبب المناخ العام، فيما يحتاج المجتمع إلى مساحة أوسع للعمل الحزبي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأشار إلى أن الانتخابات المحلية والجامعات والنقابات والأحزاب تمثل مسارات طبيعية لإفراز القيادات العامة، منتقدًا عدم إجراء انتخابات المحليات رغم أهميتها في تقديم عشرات الآلاف من الشخصيات إلى المجال العام.

وانتقد بدراوي نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية بصورته الحالية، معتبرًا أنه يضعف الصلة بين المواطن ونائبه، وقال إن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون النائب الذي يمثل دائرتهم.

واستطرد: «ما فيش تمثيل حقيقي، لا هو بيتحاسب من الناخبين، ولا هو بيحاسب الحكومة على أفعالها»، داعيًا إلى بيئة سياسية تسمح للناخب بمعرفة ممثله ومحاسبته بصورة مباشرة.