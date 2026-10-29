سفير مصر الأسبق بإسرائيل: تسيبي ليفني فازت بأعلى الأصوات في 2009 ولم تشكل الحكومة وذهبت لنتنياهو

قال السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن النظام الانتخابي في إسرائيل مختلف عن أي نظام آخر في العالم تحكمه خمسة قوانين أساسية، مثل قانون أساس الكنيست، وقانون الحكومة، وقانون الانتخابات، وقانون تمويل الانتخابات، وما طرأ عليها من تعديلات عبر السنين.

واستشهد خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "dmc" بانتخابات 2009، والتي شهدت حصول تسيبي ليفني على أعلى الأصوات، ورغم ذلك لم تتمكن من تشكيل الحكومة، التي ذهبت لبنيامين نتنياهو.

وأكد أن الانتخابات الحالية تعد "أخطر انتخابات في تاريخ إسرائيل"، كونها تنعقد بعد إخفاق السابع من أكتوبر وتصاعد البحث عن حلول لمستقبل الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تجرى وإسرائيل تعاني من "عزلة دولية واسعة" وباتت "دولة منبوذة" تحاصرها قرارات محكمة الجنايات الدولية.

ولفت إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة "تفكك" وفقا لما صرحت به شخصيات يهودية مثل رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي، رون لاودر، والذى رأى أنها أصبحت أقرب إلى "دولة موز"، بينما قال توم باراك، مبعوث ترامب، إنها تواجه خطر التفكك في المرحلة المقبلة، فضلا عن تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي تتحدث عن دخول إسرائيل في حرب أهلية.

وشدد أن إسرائيل تمر بمرحلة بالغة الصعوبة جراء ثلاث سنوات من الحروب المتواصلة، مؤكدا وفقا لتقارير عسكرية إسرائيلية إلقاء 100 ألف قنبلة على غزة وإيران واليمن، كان نصيب غزة وحدها منها 65 ألف قنبلة.

ونوه إلى وجود حالة من عدم الارتياح لحالة التطرف الشديد التي طرأت على الحكم وتطورت بشكل كبير، لافتا إلى أن هذه الحالة خلقت إجماعا بين المعارضة والأحزاب العربية وكل الأطراف بضرورة تغيير النظام.

وأوضح أن نتنياهو "بارع في التعامل مع الأزمات وصناعة عمليات الانقسام"، مشيرا إلى أن نتنياهو استمد خبرته من فترته الأولى كرئيس للوزراء عام 1996، عندما فشل في نيل تأييد قوى الوسط واليسار، فاتجه نحو اليمين وعمل على تقسيم إسرائيل.