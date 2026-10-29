تحطم مروحية تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة

أفاد بيان لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة بتحطم مروحية تابعة لها، اليوم الخميس، في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أو إصابة "عدد" من أفراد القوة.

وقال مسئولون لوسائل إعلام محلية في البوسنة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون جراء تحطم المروحية الإيطالية من طراز "سي إتش-47 شينوك" في منطقة قرب من مدينة برتشكو.

وقالت قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة (يوفور) إن تحقيقا يجري في الحادث، وإنها ستعلن مزيدا من المعلومات لاحقا.

ولم تقدم الحكومة الإيطالية في البداية أي معلومات عن الوفيات والإصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

وكان عمدة مقاطعة برتشكو، سينيسا ميليتش، قد أكد لوسائل إعلام بوسنية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. غير أن موقع "كليكس" الإخباري أفاد بأن ضحية رابعة توفيت لاحقا في المستشفى، وفقا لوكالة (د ب أ).

ولم تعلق وزارة الدفاع الإيطالية على السبب المفترض لتحطم المروحية، واكتفت بالقول إن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث على الفور.

ووقع التحطم بالقرب من قرية جوريتسي في منطقة برتشكو، على الحدود مع كرواتيا، وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود مع صربيا.

ونشر موقع "كليكس" الإخباري صورا لحطام المروحية، أظهرت أنها دُمرت إلى حد كبير على أرض عشبية.

وأكدت قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة (يوفور)، في وقت سابق في بيان منفصل، "عدم وقوع أضرار بأي بنية تحتية مدنية أو ممتلكات أو سيارات، ولم يُصب أي مدني."

وتولت بعثة قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة (يوفور)، التي يبلغ قوامها 1200 جندي، المهمة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2004، بهدف المساعدة في الحفاظ على الأمن والإشراف على تنفيذ البنود العسكرية لاتفاق السلام الذي أنهى الحرب التي استمرت بين عامي 1992 و1995. وتعمل البعثة بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.