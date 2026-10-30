الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الإفريقي في دوري الأبطال

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله الموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة الفريق أمام الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي تحرك الزمالك في إطار استعداداته للمباراة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في دور المجموعات، والاستفادة من الدعم الجماهيري في مشواره بالبطولة القارية.

وجاء في بيان الزمالك: «ان النادي كان قد خاطب هيئة استاد القاهرة الدولي، لطلب استضافة مواجهة الإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل».

وأضاف البيان: «يتمسك مسؤولو الزمالك بخوض المباراة على استاد القاهرة، مع المطالبة بتأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية لأرضية الملعب لحين الانتهاء من اللقاء، لضمان جاهزية الاستاد لاستضافة المواجهة».

واختتم البيان بالإشارة إلى أن قرعة دور المجموعات، التي أقيمت الأربعاء الماضي، أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.