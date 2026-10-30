إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بكسارة بلاستيك في طوخ

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نشب حريق هائل داخل كسارة بلاستيك بنطاق عزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج اللازم، بالتزامن مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق ضخم داخل كسارة للبلاستيك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والعمل على السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتمكينها من أداء مهامها، مع إبعاد المواطنين عن موقع الحادث حفاظًا على سلامتهم.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على النيران، تمهيدًا لإجراء أعمال التبريد عقب إخمادها، لمنع تجدد اشتعال المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.