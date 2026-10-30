هاني جنينة: وصول الدولار لـ 48 أو 49 جنيها سيناريو طبيعي حال انتهاء الحرب وتحسن الظروف الاقتصادية

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن وصول سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا قد يكون سيناريو طبيعيًّا في حال تحسن الظروف الاقتصادية وانتهاء الحرب الإيرانية، مؤكدًا أن المستويات التي سجلتها العملة الأمريكية عند نحو 56 جنيهًا قد تعكس، وفق تقديره، ضعفًا في قيمة الجنيه مقارنة بالقيمة التي يمكن أن يصل إليها في ظروف أكثر استقرارًا.

وأوضح جنينة، خلال لقاء مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، أن تحديد موعد زمني دقيق لانخفاض الدولار من مستوى 56 جنيهًا إلى 48 أو 49 جنيهًا يظل أمرًا صعبًا.

وأشار إلى أن الأفضل هو ربط التوقعات بأحداث اقتصادية وسياسية محددة، وفي مقدمتها انتهاء الحرب في إيران والتوصل إلى اتفاق ينهي تداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ولفت إلى أن مصر قد تتحمل، خلال العام الحالي، أعباء إضافية في فاتورة استيراد الطاقة تصل إلى نحو 15 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار البترول والوقود عالميًّا.

وأضاف أنه في حال انتهاء الحرب وانخفاض سعر برميل النفط من مستويات تقارب 101 دولار إلى نحو 70 دولارًا، فقد تتراجع الضغوط على فاتورة الاستيراد، بما يتيح لمصر توفير جزء كبير من هذه المبالغ خلال العام المقبل.