فاطمة سعيد تحتفي بالموسيقار عمر خيرت وتدعوه للصعود إلى المسرح وسط تصفيق الجمهور بالمتحف المصري الكبير

في لفتة فنية خاصة، احتفت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد بالموسيقار الكبير عمر خيرت، خلال حفلها بالمتحف المصري الكبير مساء الخميس، بعدما أعلنت وجوده بين الحضور، ووجهت إليه ترحيبًا حارًا، قبل أن تدعوه للصعود إلى المسرح ومشاركتها إحدى الفقرات الموسيقية.

وجاء احتفاء فاطمة سعيد بعمر خيرت خلال تقديمها فصلًا من الحفل مخصصًا لأغنيات السينما المصرية، إذ أشادت بإسهاماته الكبيرة في الموسيقى التصويرية، ومكانته بين أبرز الموسيقيين المصريين، معربة عن سعادتها بوجوده في الأمسية.

وقالت فاطمة سعيد إن الموسيقى التصويرية المصرية تزخر بأسماء قدمت إسهامات عظيمة، وفي مقدمتها الموسيقار عمر خيرت، الذي وصفته بأنه يشرف الحفل بحضوره.

وقابل الجمهور الإعلان عن حضور عمر خيرت بتصفيق حار، فيما دعته فاطمة سعيد إلى الصعود للمسرح، استعدادًا لمشاركتها تقديم عمله الشهير «100 سنة سينما»، الذي ارتبط بالاحتفاء بتاريخ الفن السابع في مصر.

ويُعد عمر خيرت من أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية في مصر والعالم العربي، وارتبط اسمه بأعمال سينمائية وتلفزيونية شهيرة، من بينها «ليلة القبض على فاطمة» و«إعدام ميت» و«ضمير أبلة حكمت»، فضلًا عن مؤلفاته الموسيقية المستقلة التي أصبحت حاضرة في حفلاته داخل مصر وخارجها.

ويحمل ظهور عمر خيرت في أمسية فاطمة سعيد خصوصية فنية، إذ يجمع الحفل بين مؤلف موسيقي أسهم في تشكيل ذاكرة السينما المصرية، وصوت أوبرالي مصري حقق حضورًا عالميًا، في المتحف المصري الكبير الذي يستضيف الأمسية وسط شواهد الحضارة المصرية.

وتحيي فاطمة سعيد حفلها مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بتنظيم شركة «RMC»، وبمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل.

وتُعد سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز موسيقية دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».