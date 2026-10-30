الحماية المدنية بالقليوبية تدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل داخل كسارة بلاستيك بطوخ

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يواصل رجال الحماية المدنية بالقليوبية جهودهم للسيطرة على حريق هائل اندلع داخل كسارة بلاستيك بنطاق عزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ في محافظة القليوبية، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والعمل على السيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج اللازم، بالتزامن مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق ضخم داخل كسارة للبلاستيك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتمكينها من أداء مهامها، مع إبعاد المواطنين عن موقع الحادث حفاظًا على سلامتهم.

وتعمل قوات الحماية المدنية على السيطرة على الحريق، تمهيدًا لإجراء أعمال التبريد عقب إخماده، لمنع تجدد اشتعال المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.