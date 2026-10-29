صور الأقمار الاصطناعية ترصد زيادة كبيرة في صادرات النفط السعودي من موانئ الخليج

شهدت موانئ تصدير النفط السعودي على الخليج زيادة كبيرة أمس، حيث تم رصد تحميل 9 ناقلات نفط عملاقة، في أحدث مؤشر على احتمال تعافي صادرات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن صور القمر الاصطناعي سينتينل2 التابع للاتحاد الأوروبي أظهرت 9 ناقلات عملاقة راسية في الموانئ السعودية على الخليج، حيث تقدر حمولتها جميعا بنحو 18 مليون برميل. وقد لا تغادر الناقلات التسع الموانئ في نفس اليوم، وهو ما يعني توزيع هذه الكمية على الأيام.

ويراقب المتعاملون في سوق النفط العالمية تدفق إمدادات الخام من الشرق الأوسط عن كثب، في ظل مؤشرات تفيد بأن الشحنات القادمة من الخليج وصلت إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي. ولا يعني رصد تحميل ناقلات النفط في يوم واحد بالضرورة حدوث زيادة مستمرة في صادرات المملكة العربية السعودية؛ حيث أظهرت صور يوم الأحد وجود ناقلتين فقط راسيّتين، بينما كانت ناقلة ثالثة تغادر الميناء.

ومع ذلك، فإن وجود تسع ناقلات نفط عملاقة راسية في واحد يمثل أعلى مستوى من النشاط في منشآت المملكة العربية السعودية المطلة على الخليج منذ اندلاع الحرب في نهاية شهر فبراير.

يذكر أن صور الأقمار الصناعية تتوفر بشكل متقطع؛ إذ يعتمد نطاق التغطية على مسار القمر الصناعي، كما قد تتأثر سلبا بوجود الغيوم. ومن خلال تحليل 96 صورة التقطتها القمرين الاصطناعيين سنتينل 1 وسينتينل2 للفترة الممتدة منذ منتصف يونيو وحتى الآن، يظهر أن متوسط ​​عدد أرصفة التحميل السعودية المستخدمة في أي يوم لا يتجاوز رصيفين، في حين كانت جميع الأرصفة خالية من أي نشاط في نحو ثلث تلك الصور.