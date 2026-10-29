قصف إسرائيلي يستهدف عدد من المناطق في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، وادي زبقين في جنوب لبنان، كما قصفت، عصر اليوم، طريق عام بلدة يحمر الشقيف، وأطراف بلدة ميفدون في جنوب لبنان.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم تفجيرا عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وانفجر جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي عند أطراف بلدة ميفدون دون الإفادة عن وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وكانت قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.