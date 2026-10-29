من رصيف محطة قطار في فرنسا، استحضرت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد واحدة من أشهر لحظات الفراق في تاريخ السينما، خلال حفلها بالمتحف المصري الكبير مساء الخميس، مقدمة أغنية «Les Parapluies de Cherbourg» (مظلات شيربورج)، التي تحمل حكاية حب يختبرها الرحيل ووعد الانتظار.

واصطحبت فاطمة سعيد جمهورها إلى عالم الفيلم الفرنسي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، مستعيدة مشهد الوداع بين حبيبين يفترقان عند محطة القطار، بينما يبقى الأمل في اللقاء مجددًا معلقًا بمصير لا يعرفه أي منهما.

وأوضحت السوبرانو المصرية، خلال تقديم الأغنية، أنها تتناول لحظة الوداع ووعد الانتظار، حين يغادر أحد الحبيبين دون أن يعرف الطرف الآخر متى سيعود، أو ما إذا كانت الأيام ستجمعهما من جديد.

وتوقفت عند مشهد رحيل القطار، الذي تحاول فيه الفتاة التمسك باللحظات الأخيرة قبل الفراق، بينما يتحرك القطار مبتعدًا، ليصبح المشهد واحدًا من أكثر الصور تأثيرًا في حكاية الفيلم.

ووصفت فاطمة سعيد الأغنية بقولها: «أغنية بتأثر قوي جدًا»، قبل أن تقدمها لجمهور المتحف المصري الكبير، في محطة موسيقية تعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر قصص الحب التي قدمتها السينما الفرنسية.

ويعود فيلم «Les Parapluies de Cherbourg» إلى عام 1964، وهو من إخراج جاك ديمي، وبطولة كاثرين دونوف ونينو كاستلنوفو، وتدور أحداثه حول شابة تدعى جينفييف تقع في حب الشاب جي، قبل أن يُستدعى لأداء الخدمة العسكرية في الجزائر، ويتركها أمام انتظار طويل يغير مسار حياتهما.

ووضع الموسيقار الفرنسي ميشيل لوجران موسيقى الفيلم، الذي تميز بتقديم حواراته كاملة بالغناء، فيما تحولت أغنية الوداع الشهيرة فيه إلى عمل موسيقي تجاوز حدود السينما الفرنسية، وعُرف عالميًا أيضًا بعنوان «I Will Wait for You» (سأنتظرك).

وحصد الفيلم السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1964، وبقيت موسيقاه واحدة من أشهر الأعمال التي ارتبطت بقصص الحب والفراق في السينما العالمية.

وجاء اختيار فاطمة سعيد للأغنية ضمن أمسيتها المخصصة لموسيقى الأفلام، التي تقدم خلالها حكايات الحب والأمل والرحيل والذكريات، في لقاء يجمع بين الألحان العالمية وعراقة المتحف المصري الكبير.

وتُحيي فاطمة سعيد حفلها مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتنظيم شركة «RMC»، فيما تُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل. وتُعد سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».