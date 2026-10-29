مدبولي يمازح طالبا بالقطاع الطبي بشأن التكليف: إحنا ثقافتنا إن كل واحد عايز يبقى في نفس المكان اللي اتولد وعاش فيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التمريض شهدت "تطويرا نوعيا كبيرا جًدا" داخل كليات التمريض على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشكوى في فترات سابقة كانت تدور حول وجود أطباء على مستوى عال مقابل معاناة من مشكلة التمريض.

وأضاف خلال لقاء مع عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي بالسويس، أن تركيز الدولة في الفترة الأخيرة على الكليات وتحسين جودة التعليم وربطه بالتدريب العملي أسهم في تحسين الوضع، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من التطوير.

ورد على طرح أحد الطلاب، حول أسباب صدور قرارات التكليف في محافظات أخرى كالسويس أو الإسماعيلية بدلا من محافظاتهم الأصلية، قائلا إن مصر دولة مترامية الأطراف، لافتا إلى إمكانية وجود اكتفاء أو أعداد زائدة من التمريض في محافظة مثل الدقهلية في مقابل وجود نقص في مناطق أخرى.

وأوضح أن فلسفة التكليف تقوم على توزيع الخريجين على الأماكن التي "تعاني نقصا في الخدمات الصحية"، مشددا أنه "ليس خطأ على الإطلاق" أن يتحرك الشباب للعمل من مكان إلى آخر داخل بلدهم.

ولفت إلى أن التركز السكاني في مصر ظل لآلاف السنين منحصرا في مساحة 7%، بينما وصل مع مشروعات التنمية الراهنة إلى 14%.

ومازح الطالب قائلا: "دائما إحنا طبيعتنا وثقافتنا كل واحد عايز يبقى فاضل في نفس المكان اللي اتولد وعاش فيه، مش عايز يتحرك! وفي أي دولة بلا استثناء، هتلاقي الناس بتتحرك، يقول لك: أنا اتولدت في مدينة، بس شغال في مدينة، عادي جدًا، طبيعي أن إحنا لازم نتحرك إحنا جوا بلدنا".

واستشهد بزيارته لـ "مدرسة المتفوقين STEMفي السويس، لافتا إلى أن بعض الطلاب والطالبات قدموا للدراسة من محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ وأسوان، مختتما: "من الممكن أن أكون اليوم في الدقهلية، ثم أذهب إلى السويس لأخدم فيها، وأعود مجددا إلى الدقهلية، أو أتوجه إلى القاهرة؛ فهذه هي طبيعة التنمية وطبيعة الجهد والتطور الذي يحدث في أي مكان".