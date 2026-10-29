تركيا وأوزبكستان توقعان بروتوكولا لتعديل اتفاقية التجارة التفضيلية بينهما

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- البروتوكول يهدف إلى توسيع فرص الوصول المتبادل إلى الأسواق بين البلدين من خلال إضافة منتجات جديدة إلى قوائم الامتيازات

وقّعت تركيا وأوزبكستان، الخميس، بروتوكولا لتعديل اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين في العاصمة أنقرة، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن البروتوكول وقعه الوزير عمر بولاط، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز قدراتوف.

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى توسيع فرص الوصول المتبادل إلى الأسواق بين البلدين، من خلال إضافة منتجات جديدة إلى قوائم الامتيازات الواردة في اتفاقية التجارة التفضيلية الحالية.

ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ عقب استكمال الطرفين إجراءات المصادقة الداخلية.

وتشهد العلاقات السياسية والتجارية بين تركيا وأوزبكستان تعزيزًا متواصلًا على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، في إطار شراكة استراتيجية شاملة.

ومن شأن توسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة وأهداف التكامل الاقتصادي في إطار منظمة الدول التركية، أن يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في منطقة أوراسيا، وتحقيق الأهداف المحددة لحجم التبادل التجاري الثنائي.

وأكدت وزارة التجارة التركية أنها ستواصل بحزم اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الأتراك في "سوق أوزبكستان الصديقة والشقيقة"، والعمل على تقليص العقبات أمام التجارة المتبادلة، وزيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد.